Суши — не для всех: диетолог рассказала, кому опасно есть это блюдо

Диетолог Залетова: Беременным и детям до 7 лет суши есть опасно Фото: Shutterstock.

Беременным женщинам и детям до семи лет стоит воздержаться от употребления классических суши с сырой рыбой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова.

По словам специалиста, относительно здоровому взрослому человеку суши можно есть один-два раза в неделю, но не чаще. Основным ингредиентом блюда является белый рис, который быстро усваивается и резко повышает уровень сахара в крови. А в сочетании с соевым соусом суши дают огромное количество соли, задерживающей воду в организме. Оптимальная порция — 6–8 штук на один прием пищи.

Классические суши с сырой рыбой диетолог рекомендует полностью исключить беременным и маленьким детям, поскольку их иммунная система более уязвима. Любые паразиты или бактерии, которые могут присутствовать в необработанном продукте, способны нанести серьезный вред. Людям с заболеваниями ЖКТ, особенно гастритом или панкреатитом, стоит воздержаться от острых вариантов и копченой рыбы, так как это сильный раздражитель для слизистой. Гипертоникам следует быть осторожными с соевым соусом, который повышает суточную норму натрия и может привести к росту давления.

Говоря о пользе, Залетова отметила высокое содержание йода в водорослях нори, необходимого для работы щитовидной железы, а также селена и магния. Морская рыба, особенно жирная (лосось, тунец), богата омега-3 жирными кислотами, поддерживающими здоровье сердца и мозга. Белок в составе суши прекрасно насыщает и дает энергию без тяжести. Самым полезным вариантом врач назвала не суши, а сашими — ломтики свежей рыбы без риса, которые представляют собой чистый белок и омега-3.