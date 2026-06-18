Путин принес извинения жителям Казани за перекрытые в саммит улицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин принес жителям Казани извинения за то, что в период проведения саммита РФ - АСЕАН в городе были перекрыты несколько улиц. Это могло вызвать раздражение у людей, которым приходилось добираться до пункта назначения в объезд.

«Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка - все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения казанцам», - сказал президент.

Путин также поблагодарил всех жителей Казани за их работу, которая делается во благо укрепления международной позиции России.

Ранее KP.RU сообщил, что 24 октября 2024 года президент Владимир Путин подводил итоги саммита БРИКС, который состоялся в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Тогда президент тоже извинился перед жителями Казани за неудобства, связанные с проведением саммита.

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