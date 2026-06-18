Вэнс: Задержка в публикации меморандума связана с переводом документа на фарси Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что задержка в публикации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном могла быть связана с желанием Тегерана получить перевод документа на фарси. Вэнс позволил себе колкость в адрес иранцев, отметив, что им требовался «правильный перевод».

«Интересно, может быть, отчасти это связано с тем, что они хотели сделать перевод на фарси, который им бы понравился», - сказал Вэнс.

В воскресенье был подписан цифровой меморандум между США и Ираном. Вэнс отметил, что стороны стремились к скорейшей публикации документа. Иран предложил, чтобы президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан поставили свои подписи под меморандумом, после чего текст мог быть опубликован как подписанный документ.

Ранее KP.RU сообщил, что Вэнс заявил о сохранении всех санкций против Ирана, кроме тех, что связаны с торговлей нефтью.