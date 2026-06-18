В Башкирии скорая помощь врезалась в грузовик, три человека погибли, фото: ГАИ Башкирии

В Дуванском районе Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии погибли три человека, водитель «Газели» и два медика, а также 20-летняя девушка, дочь водителя экипажа неотложной помощи. Выжил только водитель скорой, получивший тяжелые травмы, сообщает «КП-Уфа».

Авария произошла 18 июня около 19:00 на трассе Крапачово - Месягутово - Ачит. По данным ГИБДД, водитель скорой врезался в стоявшие на красный свет «Ладу Весту» и грузовик «Мерседес».

На место происшествия прибыли заместитель начальника ГИБДД Олег Дмитриев и прокурор Дуванского района Тимур Янбеков для координации действий и расследования. Министерство здравоохранения окажет поддержку семьям погибших медиков.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве.