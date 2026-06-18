Иран пообещал не взимать плату с кораблей в Ормузском проливе 60 дней Фото: REUTERS.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил, что в течение ближайших двух месяцев страна не станет требовать оплаты за использование Ормузского пролива и полностью возьмет на себя все связанные с этим расходы.

«Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, в течение 60 дней с заявителей не будет взиматься никакая плата, а все связанные расходы будут покрываться правительством Исламской Республики Иран», - говорится в заявлении.

При этом суда, планирующие пройти через Ормузский пролив, по-прежнему должны подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA). Эти заявки будут обрабатываться в ускоренном порядке.

Совет также подчеркнул, что Иран выполнит все обязательства по разминированию пролива, как предусмотрено меморандумом с США. Однако через два месяца тарифы за проход через пролив будут возобновлены.

Ранее KP.RU сообщил, что верховный лидер Ирана Хаменеи разрешил подписание меморандума с США.