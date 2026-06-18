Депутат Колтунов не поддержал наказания для блогеров, снимающих дефекты новостроек Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов высказался о наказаниях для застройщиков, которые сдают дома с дефектами. Депутат подчеркнул, что люди, которые после указывают на эти недостатки и показывают в Сети соответствующие фото и видео, не должны подвергаться наказанию за раскрытие информации. Спрашивать в этой ситуации нужно именно с застройщика.

Таким образом депутат ответил на инициативу владельца ГК «ТОЧНО» Николая Амосова, который предложил ввести санкций для блогеров за раскрытие подобной информации о строительных недочетах.

На полях форума «Движение» в Сочи депутат отметил, что строитель должен качественно строить, а блогер, если берется оценивать чужие работы, обязан разбираться в нормативах. Так как нужен профессиональный подход в любом деле.

В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что обычно в дальнейшем застройщики пытаются нивелировать недостатки строительства работой своих управляющих компаний.

Парламентарий подчеркнул, что покупатель может быть недоволен качеством объекта и разбираться с застройщиком. А вот касательно блогеров, если они публикуют недостоверную информацию, то речь идет об ответственности за нее.

Депутат видит выход в лицензировании деятельности блогеров-оценщиков.