После операции Бузова раскрыла правду: «Много осколков и раны по всему телу»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Ольга Бузова поделилась, как чувствует себя после перенесенной операции. У артистки серьезная травма колена.
Тем не менее, она вернулась к работе и присутствовала на закрытом кастинге танцоров для своего нового шоу «Разрешаю себе».
Пока звезда не может ходить и передвигается на инвалидной коляске. Артистка находится под наблюдением врачей.
"Было очень много осколков в колене и раны по всему телу", - поделилась она.
В беседе с Super.ru звезда рассказала, что несмотря на травмы, ее волновал всего один вопрос, который она задавала медикам:
- Когда я смогу танцевать, даже не ходить? – делится своей болью артистка.
Но пока врачи не спешат обнадеживать звезду, отмечая, что состояние раны меняется каждый день, травма оказалась очень тяжелой.
Напомним, травму певица получила, упав в своей квартире в середине июня. Артистке наложили более 40 швов.