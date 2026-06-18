Диетолог Соломатина: дегустация ягод с прилавков грозит смертельной опасностью Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что потребление немытых сезонных фруктов и ягод с рыночных прилавков представляет смертельную угрозу. Привычка дегустировать продукты прямо на улице может обернуться тяжелым инфекционным заболеванием, инвалидностью и даже летальным исходом.

Как сообщила эксперт, уличная торговля часто сопряжена с нарушением санитарных норм. Причина в том, что часто точки располагаются вблизи автомагистралей, где продукция подвергается воздействию пыли и выхлопных газов. Продавцы же нередко предлагают попробовать товар грязными руками, что создает риск мгновенного инфицирования кишечной палочкой, возбудителями дизентерии, листериоза или паразитами.

Особую опасность представляют разрезанные арбузы и дыни, которые упаковываются в пленку непосредственно на негигиеничной поверхности прилавка.

В беседе с Абзацем диетолог отмечает, что такие продукты особо опасны для детей. Они могут привести к рвоте и стремительному обезвоживанию из-за нее. Важно сразу вызвать скорую помощь, так как без нее могут начаться судороги.

Так же продавцы могут обрабатывать плоды агрессивными химикатами, чтобы сохранить их товарный вид. Это наносит серьезный удар по печени.

У взрослого человека пищевое отравление способно запустить цепочку фатальных осложнений. Обезвоживание введет к сгущению крови, что дает критичную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может спровоцировать обострение аритмии и отрыв тромба с последующим инсультом. Инфекции так же разрушительно действуют на печень и почки, а так же уничтожают здоровую микрофлору кишечника.