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НовостиВ мире18 июня 2026 21:10

Премьер Болгарии не намерен допустить санкций против РФ, которые навредят стране

Радев заявил, что Болгария намерена отстаивать свои интересы при обсуждении санкций
Мария ПАНЮТИНА
Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Фото: REUTERS.

Болгария не поддержит санкции против России, если они нанесут ущерб болгарской экономике. Об этом заявил премьер-министр Румен Радев на брифинге.

"Не допустим санкций, которые негативно отразятся на болгарской экономике. Этот конфликт давно вышел за пределы окопов <...> Я считаю, что время крестовых походов закончилось", - сказал политик.

Радаев отметил, что Болгария намерена и дальше отстаивать свои интересы, в том числе в энергетической сфере. По его словам, он и ранее выступал против ограничений в отношении российской атомной отрасли, поскольку такие меры могли бы создать риски для Софии.

Ранее KP.RU сообщал, что санкции Запада не только навредили бизнесу России, но и принесли ему определенную пользу. Президент Владимир Путин отмечал, что они подтолкнули отечественных производителей развивать собственные технологии.