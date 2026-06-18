Предприятиям дали 10 дней на аннулирование отсрочек: на Украине выявили превышение лимитов брони от мобилизации

На Украине выявили превышение лимитов брони от мобилизации, идут проверки Фото: REUTERS.

На Украине выявлены случаи превышения установленных лимитов бронирования сотрудников критически важных предприятий от мобилизации. Начаты служебные проверки. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"По результатам анализа информации, полученной от министерства обороны, зафиксированы случаи превышения разрешенных объемов бронирования - по меньшей мере на одного человека", - говорится в материале.

По данным издания, работодателям направляются официальные уведомления с требованием в течение 10 рабочих дней аннулировать бронирования, оформленные сверх установленных лимитов.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров признал, что процедура мобилизации вызывает все больше возмущения среди граждан. По его словам, власти якобы поменяли подход и запускают контрактную систему для личного состава штурмовых и пехотных частей.