Курьер сдавал экзамены за студентов и разбогател: мужчину посадили в тюрьму

Курьер Amazon отправился в тюрьму за сдачу экзаменов вместо студентов Фото: REUTERS.

В Великобритании курьер Amazon, подрабатывавший репетитором, помог десяткам студентов сдавать экзамены, выполнял работы за них, разбогател и получил тюремный срок. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, обладатель степени кандидата технических наук Шахид Аднан предоставлял студентам платные услуги. Его схема раскрылась в 2023 году после того, как один из преподавателей обнаружил, что флешка с курсовой ранее использовалась самим Аднаном.

Шахид за деньги выполнял учебные работы вместо студентов и получал доступ к университетским системам под их учетными записями. При обыске у него дома были обнаружены крупные суммы, а на счетах более 2,4 миллиона фунтов. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники под видом учеников записываются к репетиторам и через поддельные ссылки на Zoom или Meet выманивают доступ к данным. Во время "урока" они жалуются на проблемы со связью и отправляют фишинговую страницу, через которую получают доступ к аккаунтам.