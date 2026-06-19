На Украине признали провал Зеленского на саммите G7: Трамп будет говорить только с Путиным

Соскин: саммит G7 доказал, что Трамп будет говорить с Путиным, а не с Зеленским Фото: REUTERS.

Попытка Владимира Зеленского склонить президента США Дональда Трампа на сторону Украины оказалась безуспешной. Об этом сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«По Трампу что мы можем теперь понимать: Трамп от Путина не отойдет... Трамп вообще не будет Украиной заниматься», — сказал Соскин.

Как он указал, ни одна из попыток киевского главаря добиться от Трампа нужного решения не увенчалась успехом. В Вашингтоне сейчас в приоритете Ближний Восток и сделка с Тегераном.

Как писал издание Schweiz Heute, что на саммите G7 президент США проигнорировал главу киевского режима. Атмосфера встречи была в целом непринужденной, однако контакт между двумя участниками так и не состоялся — Трамп даже не поздоровался с Зеленским.

При этом на Западе подчеркнули: генсек НАТО Марк Рютте унизил Зеленского, когда не пустил его на общее заседание лидеров Альянса на саммите в Анкаре.