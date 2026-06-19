"Охота за россиянами": МИД России предупредил о риске задержания граждан в Таиланде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь призвала россиян с повышенной осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Она предупредила о риске задержания или ареста по запросам правоохранительных органов США.

Выступая на брифинге дипломат заявила, что Таиланд остается одной из стран, где США активно добиваются задержания российских граждан. Она отметила, что предупреждение касается как туристических, так и деловых поездок.

"К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами", - подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, после предыдущих заявлений Москвы последовали разъяснения со стороны таиландского внешнеполитического ведомства, однако в них не были затронуты причины, побудившие Россию выступить с соответствующим предупреждением.

Захарова добавила, что гражданам России, которые допускают возможность интереса к ним со стороны правоохранителей США, следует воздержаться от поездок в Таиланд, учитывая действующий между Бангкоком и Вашингтоном договор об экстрадиции.

Россиянам рекомендуют по возможности избегать транзитных пересадок через аэропорты королевства. В МИД также посоветовали гражданам, выезжающим за рубеж, заранее иметь при себе контакты российских дипломатических и консульских учреждений. Они продолжают оказывать необходимую помощь соотечественникам в случае возникновения проблем.

Напомним, одним из самых известных случаев задержания россиян в Таиланде стала история Виктора Бута. Его задержали в 2008 году по запросу США, а затем экстрадировали в Америку. Там ему предъявили обвинение в торговле оружием и приговорили к 25 годам тюрьмы.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году Таиланд депортировал 120 россиян, а в январе 2026-го из страны уже выслали 20 граждан РФ. Бангкок ужесточил правила для иностранцев - вместо 60 дней без визы в стране можно будет находиться всего 30.