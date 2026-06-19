Австрийский канцлер Штокер выступил за переговоры с Россией по Украине. Фото: Michael Kappeler/GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что выступает за диалог с Россией по украинскому конфликту, «потому что любой мир начинается с переговоров». Об этом австрийский чиновник заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюссель.

Штокер напомнил, что он уже не раз повторял о необходимости прямого канала для разговора с Москвой, поскольку любой мир начинается с переговоров.

«И если сейчас открываются каналы общения — на каком уровне, для меня не так важно, важно, чтобы переговоры состоялись, — то я отношусь к этому положительно», — заключил австрийский канцлер.

Напомним, в январе этого года после решения о новой финансовой помощи Украине генсек Австрийской партии свободы (FPO) Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД страны Беаты Майнль-Райзингер. Ее обвинили в том, что она отдала деньги австрийцев коррумпированной стране.

Вместе с тем, сам Штокер еще до этого категорично высказался против вступления Австрии в НАТО. По его словам, вопрос о вступлении в альянс не стоит на повестке дня.