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НовостиЭкономика19 июня 2026 3:38

Переводы из России составили восьмую часть ВВП Армении в 2025 году

Объем переводов из России в Армению приблизился к четырем млрд долларов
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2025 году на Россию пришлось около четырех млрд долларов денежных переводов в Армению, что составляет одну восьмую ВВП республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ республики.

Общий объем переводов из России составил 3,9 млрд долларов при ВВП страны в 29,5 млрд долларов за прошлый год. Для сравнения, из США в Армению поступило 733,8 млн долларов, из Великобритании - 207,3 млн долларов, из Швейцарии - 131,9 млн долларов.

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что Армения понесет значительные потери, отвернувшись от России и сделав выбор в пользу Европы. Порядка 1,5 млрд долларов республика может потерять в туристической отрасли.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщал, что обсуждается вопрос о положении Армении в организации на фоне неуплаты членских взносов.