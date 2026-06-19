Россиянам назвали средний размер пенсии

Соцфонд: средний размер пенсии россиян составляет более 25,3 тысячи рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За год средняя пенсия россиян выросла почти на 2 тыс. рублей. В мае 2026 года она составила более 25,3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным Социального фонда, на 1 мая 2026 года средняя пенсия у работающих и неработающих граждан составила 25 399 рублей. В мае 2025 года она составляла примерно 23 453 рубля.

Лидером по размеру пенсий среди регионов России стал Чукотский автономный округ. Там средняя выплата достигла 42 264 рублей.

Напомним, что за длинные выходные 12–14 июня россияне уже получили пенсию еще до 11 июня.

Кроме этого, KP.RU предупредил, что ряд категорий граждан с июля начнет получать увеличенную пенсию. Это коснется лиц, достигших 80-летнего возраста в мае, а также для тех, кому впервые установлена I группа инвалидности.