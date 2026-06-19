Развожаев заявил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе уничтожили два беспилотника в районе Северной стороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере Max.

По словам главы региона, военные отражают атаку ВСУ. В городе работают силы противовоздушной обороны. и мобильные огневые группы.

«Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — написал Развожаев.

Губернатор напомнил жителям о мерах безопасности. Он призвал севастопольцев покинуть открытые пространства и не пренебрегать официальными предупреждениями. Других подробностей о последствиях атаки Развожаев пока не привел.

Немногим ранее силы ПВО также отразили две крупные атаки ВСУ на Севастополь. Тогда силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 33 беспилотника. В результате падения обломков пострадала женщина. Ей оказывали помощь в больнице.