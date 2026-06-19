Озвучены прогнозы по нефтегазовым доходам бюджета России Фото: REUTERS.

Несмотря на серьезное падение стоимости углеводородов, российский бюджет сохранит устойчивость. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета останутся на уровне 800 млрд — 1 трлн рублей. Это станет возможным, даже учитывая, что марка Urals просела примерно на 36% до 63,6 доллара за баррель, а североморская Brent потеряла 29%, опустившись до 77 долларов за бочку.

Снижение котировок произошло после заявлений США и Ирана о мирном урегулировании конфликта, который весной спровоцировал блокировку Ормузского пролива. Однако аналитики уверены, что даже при постепенном открытии пролива цены стабилизируются на текущих уровнях. Поддержку рынку окажут сделка ОПЕК+ и высокий спрос со стороны США и Евросоюза, которые стремятся экстренно пополнить свои опустевшие хранилища.

В Минфине РФ к долгосрочным оценкам подходят осторожно. В ведомстве отметили, что прогнозировать точный объем дополнительных доходов по итогам 2026 года пока рано, так как итоговые поступления будут напрямую зависеть от дальнейшей конъюнктуры мирового рынка.

Тем не менее консенсус-прогноз экспертов выглядит оптимистично. До конца года стоимость Brent ожидается в диапазоне 72–85 долларов за баррель, а Urals — в пределах 60–75 долларов. В ближайшие месяцы российское сырье будет торговаться по 60–70 долларов. Это гарантирует бюджету необходимый запас прочности, поскольку цена Urals удержится выше заложенной в бюджете планки в 59 долларов за баррель.

Напомним, на фоне войны между США, Израилем и Ираном был нарушен один из главных маршрутов поставок нефти — Ормузский пролив. Это привело к росту мировых цен на топливо. Министерство энергетики США предложило использовать до 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва.