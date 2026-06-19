«Я президент, а вы нет»: Трамп начал разочаровывать однопартийцев приёмом самостоятельных решений

Трамп начал разочаровывать однопартийцев приёмом самостоятельных решений Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп принял ряд ключевых решений, которые поставили в тупик его коллег по Республиканской партии и начали подрывать его позиции среди единомышленников. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации источников издания, знакомых с ситуацией, в последние недели на любые стратегические советы соратников американский лидер отвечал лаконично: «Я президент, а вы — нет».

Издание отмечает, что спустя семнадцать месяцев после начала своего второго президентского срока Трамп все чаще полагается исключительно на собственную интуицию. При этом он практически полностью игнорирует рекомендации помощников, консервативных законодателей и давних политических партнеров.

Такой подход уже привел к серии неожиданных шагов со стороны Белого дома, которые вызвали недоумение и разочарование в рядах республиканцев. Как сообщают журналисты, внутри партии нарастают опасения, что избиратели могут наказать Республиканскую партию на грядущих ноябрьских выборах. Такая ситуация станет серьезной проверкой на прочность для «железной хватки», которой Трамп до сих пор удерживал контроль над своими однопартийцами, сообщает издание.

Накануне появилось сообщение об ухудшении отношений президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп начал сомневаться в объективности израильской стороны и перепроверяет информацию.