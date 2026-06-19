В Париже заявили об историческом открытии, которое позволяет по-новому взглянуть на Моцарта

Посмертный портрет Моцарта работы Барбары Крафт

В Национальной библиотеке Франции (BnF) обнаружена тетрадь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта с семью неизвестными ранее пьесами для арфы и флейты. Об этом пишет Agence France-Presse.

Рукопись нашел смотритель библиотеки Франсуа-Пьер Гуа среди безымянных архивов, конфискованных в 1794 году во время революции из дома графа де Гин. Эксперты из Моцартовской библиотеки в Зальцбурге уже официально подтвердили авторство композитора.

По данным исследователей, Моцарт вел эту 44-страничную тетрадь в 1778 году во время своей последней поездки в Париж. Тогда он давал уроки дочери графа, молодой арфистке Мари-Луизе-Филиппине. Находка содержит около дюжины уроков, а также уникальные пьесы, созданные маэстро в соавторстве с ученицей. В рукописи переплетаются их почерки. Моцарт создавал партию для арфы и просил девушку дописать партию флейты, и наоборот. Последнее произведение осталось незавершенным.

Директор BnF Жиль Пику назвал находку важным историческим открытием, которое позволяет по-новому взглянуть на Моцарта, как на молодого педагога.

Ранее партитуру двух менуэтов Моцарта, написанную в 1772 году, продали за 413 тысяч долларов на аукционе в Париже, что в два раза превысило стартовую цену. Рукопись принадлежала сестре композитора, затем попала к австрийскому писателю Стевану Цвейгу. В партитуре есть правки, как предполагается, отца Моцарта.