CNN: добавки с омега-3 не улучшают память или когнитивные функции Фото: Shutterstock.

Новое клиническое исследование показало, что добавки с омега-3 не улучшают память и когнитивные функции у пожилых людей, несмотря на то, что вещество достигает мозга, пишет CNN.

В двухлетнем испытании приняли участие 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет без деменции, но с низким уровнем омега-3 и как минимум одним фактором риска, включая ожирение, малоподвижный образ жизни, высокое давление или холестерин .

«Добавки омега-3 как тупой инструмент не работают», — заявил в итоге ведущий автор исследования доктор Хусейн Яссин, профессор неврологии Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.

Участники исследования получали либо высокую дозу добавки омега-3 (2000 мг DHA) ежедневно в течение 24 месяцев, либо плацебо.

«На самом деле не было никакой реальной разницы между людьми, принимавшими добавку омега-3, и теми, кто принимал плацебо», — подчеркнул Яссин. Исследователи отметили, что добавки работают только как часть здорового образа жизни, включающего физические упражнения, снижение стресса, качественный сон и растительную диету.

Ранее профессор-кардиолог Филипп Копылов предупредил об опасности приема добавок с омега-3 для здоровых людей, поскольку они могут спровоцировать сбои сердечного ритма и инсульты.