Почти миллион медработников РФ получили соцвыплаты в первом полугодии 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти миллион медработников получили соцвыплату в первой половине 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте Соцфонда.

Мера распространяется на медиков первичного звена, районных больниц и скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории специалиста и типа организации.

«С начала года Социальный фонд предоставил выплаты 966 тыс. медицинских работников на сумму 68,4 млрд рублей», — говорится в сообщении от государственного органа.

Также отмечается, что медработникам не нужно было писать никакие заявления, выплата назначалась автоматически, исходя из данных медучреждений. Ежемесячно формируют реестр работников для выплат и передают в Социальный фонд. В реестре указаны данные о работнике, сумма выплаты и расчет.

Ранее KP.RU сообщил, что в России могут установить стандарт зарплаты для медиков. Отмечается, что речь идет о размере в 150% от средней региональной выплаты. Правда, такая мера только обсуждается правительством, неизвестно, будет ли принят закон.