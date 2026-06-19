С начала года погибли два сотрудника, шестеро ранены: атаки Украины на цех ЗАЭС стали регулярными

На ЗАЭС заявили, что атаки Украины на транспортный цех перестали быть единичными Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в результате ударов Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции погибли два сотрудника, еще шестеро получили ранения. Атаки на транспортный цех перестали быть единичными, отметили на станции.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что действия ВСУ являются терроризмом.

"Это терроризм со стороны ВСУ. Они пытаются создать определенные сложности, особенно психологического характера", — сказала Яшина.

19 июня администрация Запорожской атомной электростанции сообщила о 14 атаках беспилотников ВСУ на транспортный цех объекта, в результате которых произошло выгорание одного из боксов и повреждены здания ремонтной зоны. Масштаб ущерба пока невозможно оценить из-за угрозы повторных ударов, пострадавших нет, персонал принимает меры для поддержания безопасности и устойчивой работы станции.