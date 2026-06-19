"Защитить наших граждан и их сбережения": В Госдуме высказались о новых мерах против кибермошенников

Володин: Необходимо и дальше разрабатывать новые меры борьбы с кибермошенниками Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдуме необходимо и дальше совершенствовать нормативную базу для борьбы с кибермошенничеством и защиты сбережений граждан из-за развития технологий. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что технологии развиваются и их используют мошенники, поэтому законодателям приходится реагировать на эти вызовы. И снова делать все для защиты россиян, добавил он.

"Нам придется вновь вносить изменения в законодательство для того, чтобы идти в ногу со временем, защитить наших граждан и их сбережения", - сказал спикер нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что ранее принятые Госдумой меры уже дают результат. Так впервые за прошлый год было зафиксировано снижение числа случаев кибермошенничества.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Володин предложил включить в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» темы, посвященные телефонному и интернет-мошенничеству. Он полагает, что школьники должны получать информацию об угрозах со стороны злоумышленников и способах защиты от них.