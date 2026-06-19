Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД России

Отказ газеты Politico публиковать статью министра иностранных дел Сергея Лаврова указывает на блокировку информации из России со стороны Брюсселя. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель, который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений, блокирует информацию от России», — резюмировала российский дипломат в разговоре с газетой «Взгляд».

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ведь Запад старается замалчивать и преступления киевского режима. ЕС давят на СМИ, чтобы те не реагировали на факты, которые выставляют Брюссель и Украину в негативном свете. Яркий пример тому — отказ иностранных журналистов освещать обстрел студенческого общежития в Старобельске.