В Кремле высказались о продолжающихся атаках украинских дронов на РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия применяет все меры по ликвидации продолжающихся атак дронов на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого в Кремле отмечали, что киевский режим подтверждает свою террористическую сущность, пытаясь атаковать гражданские объекты РФ. Также Песков подчеркнул, что президент РФ получил сводку атаки украинских БПЛА на Москву.

«Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий», — так Песков заявил журналистам на вопрос, какие меры применяются по ликвидации атаки дронов на Москву.

Нужно отметить, что 18 июня 2026 года Москва подверглась массированной атаке украинскими БПЛА. В Минобороны отметили, что Россия обязательно нанесет удары возмездия за атаки киевского режима по гражданским объектам России.