РХБЗ: В Харькове изучали способные передаваться людям тяжелые заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Украине в ветеринарном институте в Харькове изучали способные передаваться людям тяжелые заболевания, обладающие пандемическим потенциалом. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

"Перечень изучаемых [харьковским] институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли", - сказал он.

Ртищев уточнил, что, среди прочего, там изучались высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в биолабораториях США на территории Украины проводились исследования заболеваний, не характерных для этого региона. Дипломат отметила, что американцы всячески пытались уходить от обсуждения этой темы.