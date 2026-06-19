Что проверить после 40 лет, чтобы не пропустить опасные болезни: чек-лист от терапевта

Терапевт раскрыла универсальный набор анализов после 40 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие заболевания начинают развиваться незаметно после 40 лет, поэтому регулярные обследования становятся особенно важными. Заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова рассказала, какие проверки нельзя пропускать в этом возрасте. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Универсальный набор для мужчин и женщин: липидограмма – общий холестерин, «плохой» и «хороший» липопротеины, триглицериды. Гликированный гемоглобин надежнее, чем просто сахар натощак», – подчеркнула специалист.

По словам врача, особое внимание следует уделять состоянию сердечно-сосудистой системы, рискам развития диабета и онкологических заболеваний. После 45 лет одним из ключевых обследований считается колоноскопия, которую при отсутствии проблем обычно проводят раз в десять лет. Также рекомендуется делать ЭКГ, гастроскопию и измерять внутриглазное давление.

Для женщин важны ежегодная маммография и регулярный скрининг рака шейки матки. Мужчинам стоит контролировать уровень простатического специфического антигена, а при появлении усталости, снижении либидо или наборе веса проверять уровень тестостерона.

Прежде биолог Ирина Лялина в беседе с Lenta.ru рассказала, что кефир полезен не всем. У людей с гастритом, повышенной кислотностью желудка этот напиток может вызвать неприятные симптомы.