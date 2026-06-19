Володин заявил, что победить ядерную державу невозможно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россию как ядерную державу победить невозможно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Победить ядерную державу невозможно. Их действия приведут к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием, — это однозначно», - отметил политик.

Володин уверен, что и разговоры о переговорах с Россией тоже неслучайны. Обращение главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину совершенно очевидно показывает, что они отдают себе отчет, что Россия одерживает верх.

«Это совершенно очевидно показывает, что они отдают себе отчет, что Россия побеждает и будут достигнуты цели специальной военной операции», – заявил Володин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Володин заявил, что действия киевского режима приведут к тому, что Россия станет наносить более мощные и жесткие ответные удары. При этом россияне со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу, каждый на своем участке, добавил он.