Россияне все реже готовят дома: эксперты рассказали, почему взлетел спрос на готовую еду

Россияне платят за готовую еду ради экономии времени. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне все чаще отказываются от долгой готовки дома в пользу готовых блюд. За последние три года спрос на такую продукцию вырос более чем на 55%. Доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что главная причина популярности готовой еды связана с быстрым ритмом жизни. Об этом пишет mk.ru.

«Россияне среднего возраста – это не только ядро рабочей силы, но и самое выгоревшее поколение. После интенсивной работы, у них нет ни физических, ни моральных сил стоять у плиты», – отметила эксперт.

Особенно активно готовую еду покупают люди в возрасте от 30 до 55 лет. Самыми быстрорастущими категориями стали готовый кофе, спрос на который вырос в семь раз, а также пицца, сэндвичи, молочные коктейли и готовые котлеты. Популярностью пользуются и продукты, которые позволяют сократить время на приготовление ужина – фарш, филе птицы и рыбные полуфабрикаты.

Эксперты считают, что рост рынка продолжится. Сегодня покупателям предлагают не только привычные супы и котлеты, но и более разнообразные варианты – от поке и воков до том-яма и других популярных блюд.

Ранее сайт KP.RU писал о главных ошибках в питании россиян. Многие люди употребляют слишком много соли и недостаточно овощей, а именно эти привычки во многом влияют на здоровье и продолжительность жизни.