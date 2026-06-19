Агротехнологии будущего: чем удивит второй «АмурАгроФорум»

С восьмого по одиннадцатое сентября, амурское село Садовое, расположенное в Тамбовском округе Амурской области, вновь станет эпицентром аграрной жизни региона. Здесь во второй раз развернется «АмурАгроФорум», который задуман как универсальная площадка для коммуникации фермеров, переработчиков, ученых, предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве и представителей власти. Организаторы делают ставку на живой диалог и прямой обмен практическим опытом между всеми звеньями агропромышленной цепочки.

Региональный минсельхоз уже взялся за проработку деловой повестки предстоящего события. Помимо насыщенных дискуссий, совещаний и круглых столов, на полях форума развернется экспозиция новейших образцов сельхозтехники и оборудования. Но главная изюминка, как и в прошлом году – «Трактор шоу» – конкурс виртуозного управления трактором, которое в этот раз обещает быть еще более зрелищным. Участникам предстоит показать фигурное вождение тяжелой машины, причем соревнования впервые пройдут в двух категориях: личной и командной. В прошлом сезоне эти состязания вызвали настоящий фурор среди зрителей, поэтому организаторы решили расширить их формат, добавив элемент командного соперничества.

Особый акцент в программе форума сделан на практическую составляющую. Гостям покажут демонстрационные поля, где уже заложены экспериментальные посевы. Здесь можно будет воочию оценить перспективные сорта картофеля, включая образцы белорусской селекции, а также отечественные гибриды сои и кукурузы. Но главное, на что организаторы выставки предлагают обратить внимание, – это технологические опыты нового поколения. В ход идут биопрепараты, различные штаммы микроорганизмов. Также здесь будет демонстрироваться работа роботизированного культиватора и практика применения как наземных опрыскивателей, так и беспилотных летательных аппаратов. Все эти методы призваны продемонстрировать эффективность современных подходов в полевых условиях.

По словам главы областного минсельхоза Олега Туркова, аудитория форума в этом году заметно расширится за счет молодежи. Организаторы выделили специальные дни для студентов Амурского аграрного и казачьего колледжей, учащихся Дальневосточного государственного аграрного университета, а также для ребят из профильных аграрных классов школ региона. Для них подготовлена отдельная, интерактивная программа с максимальным количеством активностей – чтобы будущие специалисты уже во время учёбы погрузились в реальные производственные процессы.

Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что внедрение передовых технологий и инновационных решений сегодня становится определяющим трендом развития всей отрасли.

«Аграрные предприятия все активнее используют искусственный интеллект, роботизированную технику, беспилотники. Удобной площадкой для обмена опытом и получения информации о новейших разработках в сфере сельского хозяйства показал себя «Амурагрофорум», - констатировал Василий Орлов.

Глава региона отметил, что нынешний сентябрьский форум станет вторым по счету, и выразил надежду, что это событие войдет в число ежегодных. По его мнению, представленные на форуме разработки дают ощутимый практический результат и уже активно применяются в хозяйствах области, а прикладной характер мероприятия будет одинаково полезен как управленцам и специалистам сельхозпредприятий, так и научным сотрудникам.