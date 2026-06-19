В германском Шлезвиг-Гольштейне разрешили делать из тел умерших людей компост

Новый вид погребения тестировался около двух лет под научным сопровождением Института судебной медицины Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН. Перейти в Фотобанк КП

Парламент немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включил в закон новый способ захоронения под названием Reerdigung (возвращение в землю), сообщило агентство DPA.

Это первая земля Германии, законодательно закрепившая данную форму захоронения. При таком способе тело умершего помещают в "кокон" — закрытый контейнер, заполненный сеном, соломой и растительными материалами. Содержащиеся в теле и растительной смеси микроорганизмы повышают температуру внутри контейнера, благодаря чему органическая материя превращается в гумус в течение 30–50 дней.

Кости и зубы не разлагаются, впоследствии их измельчают и добавляют в получившийся гумус, который затем заворачивают в натуральную ткань и помещают в могилу.

Новый вид погребения тестировался около двух лет под научным сопровождением Института судебной медицины Лейпцигского университета. По словам министра юстиции, этим способом были проведены 76 захоронений. Отчеты и результаты исследований подтвердили безопасность данного метода.

Ранее KP.RU писал, что в Израиле обнаружили массовое захоронение возрастом около 2,5 тысяч лет с останками 89 детей, из которых 90% — младенцы и дети младше пяти лет.