В Смоленской области проходят мероприятия, посвящённые Дню медицинского работника

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

"За последние годы мы провели серьёзную модернизацию отрасли: приобрели современное высокотехнологичное оборудование, расширили диагностические возможности городских и сельских больниц, выстроили службу экстренной помощи. На межрайонном уровне созданы первичные сосудистые и травматологические центры, где применяются передовые технологии лечения сложных заболеваний", - отметил Василий Анохин.

В 2025 году в регионе приобретено более 2 тысяч единиц оборудования и 60 санитарных автомобилей. В этом году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения поступило еще более 70 единиц оборудования. На пяти областных объектах сейчас идёт капитальный ремонт, завершается строительство новых корпусов областной детской клинической больницы и областной клинической психиатрической больницы.

Для медицинских работников действует комплекс мер поддержки. В регионе успешно реализуются, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". С 2026 года введена новая, региональная выплата – 1 миллион рублей врачам, пришедшим в районные и центральные районные больницы на срок не менее 5 лет. Медикам, работающим на селе, установлена ежемесячная компенсация на оплату коммунальных услуг, а также действует выплата за наём жилья до 10 тысяч рублей в месяц. В 2025 году власти региона предоставили 14 служебных квартир, а в этом году в новое жилье переедут еще 22 врача.