В Европе прокомментировали вероятность членства Украины в НАТО

Еврокомиссар Кибилюс: членство Украины в НАТО невозможно в ближайшее время Фото: REUTERS.

Членство Украины в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Такое заявление он сделал 19 июня, в пятницу, в интервью журналу Der Spiegel.

При этом Кубилюс выступил за создание внутри Евросоюза отдельного военного альянса с участием Киева. По его словам, этот шаг мог бы стать альтернативой для Украины на фоне затянувшегося процесса вступления в Североатлантический альянс.

Кубилюс уточнил, что подобный оборонный союз внутри Евросоюза может быть создан на базе статьи 42.7 Договора о ЕС, где такая возможность уже заложена. При этом еврокомиссар подчеркнул, что инициатива не направлена против НАТО, а будет действовать в рамках самого альянса.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что одним из условий мирного урегулирования является отказ Киева от планов вступления в Североатлантический альянс.

Андрюс Кубилюс, в свою очередь говорил, что Украине в обозримом будущем не стоит рассчитывать на приглашение в НАТО, а процесс получения полного членства в Евросоюз не может быть быстрым.