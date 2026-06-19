Минобороны: "Герань" поразила логистический центр ВСУ "Новая почта" у Сум Фото: REUTERS.

Российские военные беспилотником "Герань" ударили по логистическому центру ВСУ "Новая Почта" в районе города Сумы, который использовался для хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры удара по зданию "Новой Почты", которое боевики ВСУ использовали для доставки, хранения, сборки дронов и их комплектующих.

"Удары по складу, находившемуся в районе г. Сумы, наносились подразделениями войск беспилотных систем Вооруженных ил России с применением БПЛА-камикадзе "Герань", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее военное ведомство отметило, что российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам ОПК, ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.

Также за неделю российские системы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет "Фламинго" и 89 управляемых авиационных бомб ВСУ.