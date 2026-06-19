"Не могут договориться": В Чехии раскрыли, что евролидеры все еще спорят о визави по Украине

Премьер Чехии Бабиш: Евролидеры спорят из-за визави по Украине Фото: REUTERS.

Первый день саммита Евросовета в Брюсселе 18 июня показал, что евролидеры не могут договориться о том, кто из них мог бы вести переговоры по урегулированию на Украине. Об этом на полях мероприятия заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Состоявшиеся в четверг на саммите европейских лидеров дебаты по Украине подтвердили, что Европа не может договориться о том, кто мог бы вести переговоры по Украине от ее имени", – сказал политик.

Он отметил, что украинский конфликт не имеет военного решения, но лидеры ЕС продолжают спорить о том, кто будет представлять Европу на дипломатических переговорах с Россией.

Бабиш подчеркнул, что консенсуса на этот счет среди лидеров 27 стран ЕС достигнуто не было. Одни хотели, чтобы переговоры с Россией вел только глава киевского режима Владимир Зеленский, другие – только Европа, а третьи вообще не хотели никаких переговоров, добавил премьер Чехии.

Как писал сайт KP.RU, тема переговоров с Россией разделила глав стран ЕС на два лагеря. По данным издания Politico, одни поддерживают начало диалога с Москвой, другие уверены, что пока время не пришло.

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что готов видеть переговорщиком от ЕС с Москвой любого евролидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.