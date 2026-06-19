Хантер Байден бросил вызов Дональду Трампу-младшему на бой в клетке Фото: REUTERS.

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, в резком посте в соцсетях обрушился с критикой на турнир UFC Freedom 250, который прошел на южной лужайке Белого дома, и бросил вызов Дональду Трампу-младшему.

Свое обращение он оформил как письмо к комментатору единоборств Джо Рогану, который ранее посоветовал всем недовольным "заткнуться". Об этом сообщает New York Post. Байден заявил, что проведение боев на лужайке Белого дома оскверняет священное общественное пространство, принадлежащее народу, а не президенту.

В своем послании Хантер Байден раскритиковал мероприятие как "экспозицию имперского доминирования", но при этом похвалил Рогана и основателя UFC Дану Уайта за создание "настоящей американской истории успеха". В конце своего длинного обращения он предложил уладить разногласия в октагоне.

"P.S. Бой в клетке между мной и Доном-младшим? Место за вами. В любом месте, кроме южной лужайки", - сказал Хантер Байден.

Ранее KP.RU писал, что Хантер Байден устроился на работу в должности советника наркологического диспансера и исполнительного директора его благотворительного фонда. В центре отметили, что Байден в июне 2026 года отмечает семь лет трезвости.