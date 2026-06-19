Дизен: атака ВСУ на Москву показывает, что правительства стран НАТО сошли с ума Фото: REUTERS.

В Британии прокомментировали атаку ВСУ на Москву. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что правительства стран НАТО сошли с ума. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети X.

«Массированное нападение на Москву при поддержке НАТО демонстрирует, что наши правители сошли с ума», — резюмировал профессор. Он подчеркнул, что эскалация конфликта между НАТО и Россией не произошла только из-за сдержанности Кремля.

Нужно отметить, что на Западе постарались перенести ответственность из-за атаки беспилотников на Москву на Россию. При этом в ЕС продолжают выступать с очередными нелепыми заявлениями в адрес РФ, затягивая конфликт на Украине. В России обращают внимание, что действия ВСУ граничат с безумием и атака на Москву не останется без ответа.