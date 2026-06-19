Новосибирский автосалон продал женщине арестованную машину за 2,2 миллиона в кредит

На прежнем владельце машины висит почти 2-миллионный долг. Фото: Предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирской области Надежда стала жертвой недобросовестного автосалона. 14 июня она приехала покупать подержанный «Хендай» 2013 года за 1,4 миллиона рублей, а уехала с кредитом на 2,2 миллиона и машиной, которую невозможно зарегистрировать. Об этом женщина рассказала КП-Новосибирск.

В салоне на улице Большевистской покупателям объяснили, что кредит оформляют на большую сумму, а потом корректируют. В итоге выяснилось, что цена машины именно при покупке в кредит — около двух миллионов. Надежда подписала документы, но уже дома при попытке поставить авто на учёт через Госуслуги система выдала сообщение: регистрация невозможна из-за долгов предыдущего владельца на 1,9 миллиона рублей.

Обратившись к юристу, женщина обнаружила в договоре пункт, где она якобы была предупреждена о невозможности регистрации. Однако, по её словам, никто ей этого не объяснял. Вместе с автомобилем ей оформили страховки и дополнительные услуги, из-за чего сумма выросла до 2,2 миллиона. Надежда направила обращения в банк, автосалон и МВД. Она надеется отменить сделку или пересмотреть условия кредита.

Юристы советуют: если в договоре есть пункт о предупреждении — оспорить сделку сложно. Но от страховки и допуслуг можно отказаться в течение 30 дней («период охлаждения»).