Лавров: РФ надеется, что меморандум США и Ирана предотвратит насилие Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва рассчитывает, что подписанный между Соединенными Штатами Америки и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления насилия в регионе. Об этом 19 июня, в пятницу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия", - заявил дипломат на пресс-конференции.

18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи официально объявил о подписании меморандума между США и Ираном, а президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию. Соглашение получило название «Исламабадский меморандум», оно включает 14 пунктов и предусматривает немедленное прекращение боевых действий, снятие санкций, разблокировку активов и восстановление судоходства в Ормузском проливе.