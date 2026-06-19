Помпы вместо уколов: как архангельские врачи меняют качество жизни детей с диабетом

Фото: министерство здравоохранения Архангельской области.

Специалисты Архангельской детской областной больницы с начала 2025 года провели установку 58 инсулиновых помп маленьким пациентам с сахарным диабетом. Эта работа стала возможной после получения медицинским учреждением в прошлом году лицензии на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «Педиатрия». Врачи активно включились в процесс, и теперь юные жители региона с тяжёлой формой заболевания могут получить современное устройство, кардинально облегчающее повседневную жизнь.

Всего в Архангельской области проживает около 580 детей с таким диагнозом. Региональные власти держат вопрос под особым контролем. Губернатор Александр Цыбульский в своих социальных сетях сообщил, что все маленькие пациенты полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, системами непрерывного мониторинга глюкозы, самими помпами и расходными материалами.

«Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Только в этом году на борьбу с заболеванием направлено порядка 1,3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, – рассказал Александр Цыбульский.

Инсулиновая помпа по своему принципу действия имитирует естественные процессы, происходящие в здоровой поджелудочной железе. Такое устройство жизненно важно для детей с диабетом первого типа – патологией, при которой собственный организм утрачивает способность вырабатывать инсулин. Конструкция прибора представляет собой резервуар с поршнем, который через тонкий катетер доставляет гормон в организм в строго рассчитанных объёмах.

Врач-эндокринолог больницы Ефим Воронин объяснил, что система работает в двух режимах. Первый – базальный, когда устройство круглые сутки подаёт микродозы инсулина для поддержания стабильной концентрации вещества в крови. Второй – болюсный, предназначенный для дополнительного введения гормона непосредственно перед приёмом пищи или в ситуациях, требующих экстренной коррекции уровня сахара. Специалист подчеркнул, что такой способ доставки максимально физиологичен, позволяет сократить количество ежедневных инъекций до минимума, добиться более точного дозирования и, как следствие, значительно повысить качество жизни ребёнка.

Процедуре установки предшествует обязательная госпитализация в стационар. На первом этапе эндокринолог проводит детальный обучающий курс. Пациент знакомится с устройством, учится разбираться в тонкостях настроек, после чего специалист индивидуально рассчитывает режимы подачи гормона. В течение последующей недели ребёнок остаётся под наблюдением врачей, осваивает навыки самостоятельного управления помпой, учится правильно реагировать на сигналы системы и корректировать дозу при необходимости. После выписки из больницы пациент может пользоваться устройством самостоятельно, а в случае любых вопросов или сомнений всегда может обратиться к своему лечащему врачу по месту жительства.

До конца этого года медики планируют установить ещё 59 таких систем.