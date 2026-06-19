ВС РФ ударили с помощью ФАБ по мосту у Уланова в Сумской области Фото: Кадр из видео

Российские военные при помощи ФАБ нанесли удар по автомобильному мосту в районе Уланова в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по автомобильному мосту на одном из логистических маршрутов ВСУ в районе населенного пункта Уланово Сумской области", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВКС РФ с помощью ФАБ-3000 с УМПК уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР. В результате было ликвидировано около 20 боевиков.

Кроме того, российские бойцы беспилотником "Герань" ударили по логистическому центру ВСУ "Новая Почта" в районе города Сумы, которое использовалось националистами для доставки, хранения, сборки дронов и их комплектующих.