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НовостиОбщество19 июня 2026 12:20

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей в Анапе

10 пляжей в Анапе проходят экспертизу Роспотребнадзора перед открытием пляжного сезона, 58 уже получили разрешение
Мария МАМАЕВА
Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей в Анапе

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей в Анапе

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Разрешение на открытие пляжного сезона было получено 58 пляжами Анапы, ещё 10 в настоящий момент проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу», - говорится в сообщении.

Как уточнили в кабмине, сейчас в Анапе проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах, которые пострадали в результате разлития мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Ранее вице-премьер России Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии на эту тему, представители кабмина обсудили координацию работ по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что в 2024 году, после крушения двух танкеров недалеко от берега около Керченского пролива, в акваторию вытекло около трех тысяч тонн мазута. Правительством был составлен план работ по очистке береговой линии популярного российского курорта к лету 2026 года.