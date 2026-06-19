Лавров: ЕС говорит о посредничестве, но на деле ставит ультиматумы Фото: REUTERS.

Представители стран ЕС говорят о посредничестве Европы в процессе урегулирования на Украине, но на деле ставят свои ультиматумы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр отметил, что по итогам недавней встречи лидеров Германии, Франции и Британии ими был составлен ультиматум из пяти параграфов, который был направлен в МИД РФ послами этих стран.

«Не знаю, как они пытаются представить себя в роли переговорщиков. К тому же, помимо сигналов, что Европа должна руководить этими переговорами, вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции», - отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европы очень далеки от того, чтобы быть посредниками в дипломатическом процессе. Он подчеркнул, что в ЕС настроены на продолжение конфликта и даже не пытаются искать мирное решение.