Цифровой прорыв: МегаФон выпустил собственный eSIM-роутер с удаленной активацией

МегаФон стал пионером среди отечественных операторов, выпустив мобильный роутер с поддержкой цифрового eSIM-профиля. Эта инновация существенно упрощает процесс подключения к глобальной сети: теперь абоненту не нужно посещать точки продаж, чтобы начать пользоваться мобильным трафиком, — всё делается дистанционно.

Основное удобство нового решения кроется в процедуре активации. Чтобы подключиться к сети, пользователю достаточно оформить цифровой профиль на официальном портале оператора, пройдя идентификацию через «Госуслуги». После подтверждения данных остается лишь загрузить готовый профиль в роутер через фирменное мобильное приложение или веб-интерфейс самого девайса.

Инженеры, разработавшие роутер, учли все нюансы работы в отечественных телеком-сетях. Устройство прошло всестороннюю проверку в собственной лаборатории оператора. Это выгодно отличает новый гаджет от множества устройств с маркетплейсов, которые не адаптированы под российские частотные диапазоны. е прошедшие тестирование аналоги часто занижают реальную скорость соединения по сравнению с заявленными характеристиками и не обеспечивают стабильность подключения.

Новый eSIM-роутер получил встроенный аккумулятор на 4000 мА·ч. Этого запаса энергии хватает на 8 часов бесперебойной работы в сети LTE, что позволяет брать устройство в длительные поездки и путешествия.