Лавров заявил, что США хотят вытеснить российские компании с энергорынков

Фото: REUTERS.
США хотят полностью вытеснить российские компании с мирового энергетического рынка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
По словам министра, Вашингтон открыто обозначил такую цель. Поэтому теперь давление на российский энергосектор стало частью общей линии США против России.
«США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали», — сказал глава МИД РФ.
Ранее Лавров заявлял, что США пытаются убрать «Лукойл» и «Роснефть» из международного бизнеса. По его словам, давление касается в том числе Африки и Балкан, где у российских компаний были выстроены устойчивые связи. Министр также отмечал, что Вашингтон пытается повлиять на сотрудничество России с Венесуэлой.