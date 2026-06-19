Лавров заявил, что США хотят вытеснить российские компании с энергорынков Фото: REUTERS.

США хотят полностью вытеснить российские компании с мирового энергетического рынка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам министра, Вашингтон открыто обозначил такую цель. Поэтому теперь давление на российский энергосектор стало частью общей линии США против России.

«США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали», — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявлял, что США пытаются убрать «Лукойл» и «Роснефть» из международного бизнеса. По его словам, давление касается в том числе Африки и Балкан, где у российских компаний были выстроены устойчивые связи. Министр также отмечал, что Вашингтон пытается повлиять на сотрудничество России с Венесуэлой.