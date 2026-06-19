Глава Сбербанка Греф предрек переход к новой агентной экономике Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что мир находится на пороге так называемой "агентной экономики", когда искусственный интеллект будет выполнять ранее доступные только человеку задачи. Об этом он заявил на форуме "Сберуниверситета".

"Мы на пороге так называемой агентной экономики, когда агенты начинают автономно решать те задачи, которые были характерны до этого только для людей", - сказал Греф

По его словам, искусственный интеллект развивается гораздо быстрее, чем ожидалось ранее. Он считает, что технология достигла большого прогресса за этот короткий период времени. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день рабочая сила является совершенно другим понятием, нежели это было раньше.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава Сбербанка перечислил четыре системные проблемы, которые угрожают российской экономике.