Кошта пошутил, что ЕС хочет отправить его в Россию из-за недовольства коллег Фото: REUTERS.

Глава Евросовета Антониу Кошта пошутил, что ЕС хочет отправить его в Москву в качестве переговорщика с РФ из-за недовольства со стороны коллег. Об этом сообщает Euractiv.

Во время беседы с журналистами на полях саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказался об отправке главы Евросовета в Россию. По его словам, Кошта «единственный, кто может представлять Европу». Де Вевер отметил, что именно глава Евросовета ответственен за введение антироссийских санкций и заморозку активов РФ.

«Потому что я не нравлюсь вам в Брюсселе», - в шутку ответил Кошта, проходящий мимо беседующего с прессой премьера Бельгии в этот момент.

Ранее KP.RU сообщал, что в ЕС пришли в ярость из-за попыток Антониу Кошты наладить контакты с Россией. Как заявляет Politico, ряд европейских стран не знал об этих контактах, часть представителей ЕС выступила против самого факта подобных переговоров.