Трамп заявил, что Иран остался без ВВС и ВМС после войны с США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам конфликта на Ближнем Востоке Иран якобы остался без воздушных и морских сил, утратив часть своей армии. Об этом американский лидер написал в личном аккаунте в соцсети Truth Social.

«Война ослабила Иран! У него больше нет ни ВВС, ни ВМФ, ни зенитной техники, ни радаров, практически ничего больше», - заявил Трамп.

Президент США также утверждает, что переговоры с Ираном проходили не из-за отчаяния Вашингтона, а по инициативе Тегерана. Трамп выразил уверенность, что Штаты смогут «доиграть 60 дней» до подписания мирной сделки. При этом иранская сторона «не получит ни цента» из замороженных активов до соблюдения обязательств.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран дистанционно подписали 14-пунктный меморандум о взаимопонимании, который должен запустить процесс постепенной деэскалации между странами.