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НовостиОбщество19 июня 2026 13:08

Россиянам рассказали, как провести день летнего солнцестояния и привлечь благополучие

Психолог Буш рассказала о сакральном смысле дня летнего солнцестояния
Анастасия ПИГИНА
Эксперт объяснила, как предки встречали день солнцестояния.

Эксперт объяснила, как предки встречали день солнцестояния.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

День летнего солнцестояния – особая дата в году, связанная с самым длинным днем и самой короткой ночью. Психолог, эксперт по древним обычаям Мирослава Буш рассказала, какие традиции и символический смысл приписывали этому времени наши предки. Об этом пишет mk.ru.

«Этот день наши предки боялись проспать, потому что верили: кто встретит солнце в этот день, тому будет сопутствовать удача до следующего солнцестояния», – уточнила эксперт.

Люди встречали рассвет, умывались росой, собирали травы и старались провести день в гармонии с природой. Сегодня традиции можно адаптировать к повседневной жизни. Эксперт посоветовала встретить утро на солнце, поблагодарить себя за прошедшие месяцы, а также записать цели на вторую половину года.

Также в этот день полезно заняться очищением пространства – разобрать вещи, проветрить дом и избавиться от лишнего. А вечером можно провести простой ритуал с двумя листами бумаги: на одном записать то, от чего хочется избавиться, а на другом – желания и цели, которые человек хочет впустить в свою жизнь.

Ранее сайт KP.RU писал о приметах, связанных с днем летнего солнцестояния, которые в народе считались своеобразными предсказаниями будущего урожая и погоды.